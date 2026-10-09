eToro Aktie News: eToro am Freitagnachmittag höher

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von eToro zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,6 Prozent auf 25,67 USD. Im Tageshoch stieg die eToro-Aktie bis auf 25,72 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,64 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 35'334 eToro-Aktien.

Am 05.12.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 44,20 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 72,19 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.02.2026 bei 24,74 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die eToro-Aktie mit einem Verlust von 3,62 Prozent wieder erreichen.

Nachdem eToro seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 11.08.2026 lud eToro zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,65 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,38 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 239.52 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 36,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 176.12 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.11.2026 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass eToro im Jahr 2026 2,48 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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