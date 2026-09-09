eToro Aktie 143548557 / VGG320891077
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09.09.2026 16:29:00
eToro Aktie News: eToro am Mittwochnachmittag mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von eToro. Zuletzt fiel die eToro-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 30,80 USD ab.
Die eToro-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 30,80 USD nach. Die eToro-Aktie sank bis auf 30,77 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 30,96 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 31'880 eToro-Aktien.
Bei 47,00 USD erreichte der Titel am 10.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 52,60 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.02.2026 bei 24,74 USD. Mit einem Kursverlust von 19,68 Prozent würde die eToro-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
eToro-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. eToro veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,65 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 239.52 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte eToro 176.12 Mio. USD umgesetzt.
eToro dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 16.11.2026 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je eToro-Aktie in Höhe von 2,54 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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