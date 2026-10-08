eToro Aktie News: eToro tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 25,44 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die eToro-Aktie bei 25,48 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,09 USD. Von der eToro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 29'225 Stück gehandelt.

Bei 44,20 USD markierte der Titel am 05.12.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 73,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 24,74 USD. Dieser Wert wurde am 06.02.2026 erreicht. Derzeit notiert die eToro-Aktie damit 2,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an eToro-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. eToro veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,65 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte eToro 0,38 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 239.52 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 176.12 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von eToro wird am 16.11.2026 gerechnet.

In der eToro-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,48 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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