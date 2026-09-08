eToro Aktie News: eToro am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Um 16:28 Uhr rutschte die eToro-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 2,0 Prozent auf 31,83 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die eToro-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 31,68 USD aus. Bei 32,28 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 39'346 eToro-Aktien.

Bei 47,00 USD markierte der Titel am 10.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die eToro-Aktie somit 32,28 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 24,74 USD am 06.02.2026. Derzeit notiert die eToro-Aktie damit 28,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je eToro-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte eToro am 11.08.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,65 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,38 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 239.52 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 176.12 Mio. USD umgesetzt.

Am 16.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von eToro veröffentlicht werden.

Experten taxieren den eToro-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,54 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur eToro-Aktie

Figma-Aktie startet fulminant an der Börse - Hoffnung auf neue IPO-Welle mit diesen Tech-Firmen