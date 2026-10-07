eToro Aktie News: eToro am Mittwochnachmittag billiger

Die eToro-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 4,5 Prozent im Minus bei 25,22 USD. In der Spitze fiel die eToro-Aktie bis auf 25,10 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,98 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten eToro-Aktien beläuft sich auf 54'727 Stück.

Bei 44,20 USD erreichte der Titel am 05.12.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 75,26 Prozent Plus fehlen der eToro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.02.2026 (24,74 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 1,90 Prozent könnte die eToro-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je eToro-Aktie. eToro liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,65 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,38 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 239.52 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte eToro 176.12 Mio. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.11.2026 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je eToro-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,48 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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