eToro Aktie News: eToro am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von eToro nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,4 Prozent auf 35,33 USD. Das Tagestief markierte die eToro-Aktie bei 35,25 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 35,82 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 24'493 eToro-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,30 USD) erklomm das Papier am 12.08.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die eToro-Aktie 65,02 Prozent zulegen. Am 06.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 24,74 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der eToro-Aktie liegt somit 42,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

eToro-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 12.05.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,98 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,79 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat eToro in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 268.01 Mio. USD im Vergleich zu 208.83 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.08.2026 veröffentlicht. eToro dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 17.08.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass eToro im Jahr 2026 2,88 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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