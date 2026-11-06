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06.11.2026 16:29:00
eToro Aktie News: eToro am Freitagnachmittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von eToro. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 22,60 USD.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 22,60 USD. In der Spitze büsste die eToro-Aktie bis auf 22,38 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,74 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 46'397 eToro-Aktien.
Am 05.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,20 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 95,58 Prozent. Bei 22,05 USD fiel das Papier am 31.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der eToro-Aktie 2,43 Prozent sinken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 11.08.2026 lud eToro zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. In Sachen EPS wurden 0,65 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte eToro 0,38 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 36,00 Prozent auf 239.52 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 176.12 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 10.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 16.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von eToro.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,26 USD je eToro-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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