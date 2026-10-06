eToro Aktie News: eToro am Dienstagnachmittag im Plus

Um 16:28 Uhr ging es für das eToro-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 26,17 USD. Der Kurs der eToro-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 26,31 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten eToro-Aktien beläuft sich auf 50'665 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (44,20 USD) erklomm das Papier am 05.12.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 68,90 Prozent könnte die eToro-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 24,74 USD. Dieser Wert wurde am 06.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die eToro-Aktie mit einem Verlust von 5,46 Prozent wieder erreichen.

Für eToro-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 11.08.2026 lud eToro zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,65 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,38 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 36,00 Prozent auf 239.52 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 176.12 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 16.11.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je eToro-Aktie in Höhe von 2,48 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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