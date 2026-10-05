eToro Aktie News: eToro am Montagnachmittag mit Kursplus

Im NASDAQ-Handel gewannen die eToro-Papiere um 16:28 Uhr 1,7 Prozent. Die eToro-Aktie legte bis auf 25,90 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,42 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 45'740 eToro-Aktien.

Am 05.12.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,20 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die eToro-Aktie damit 41,52 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 24,74 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der eToro-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten eToro-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte eToro am 11.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,65 USD gegenüber 0,38 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 239.52 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 36,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 176.12 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 16.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von eToro veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,50 USD je eToro-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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