eToro Aktie News: eToro gibt am Freitagnachmittag ab

Um 16:28 Uhr fiel die eToro-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 32,21 USD ab. Die eToro-Aktie gab in der Spitze bis auf 32,02 USD nach. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 32,12 USD. Von der eToro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 27'798 Stück gehandelt.

Am 06.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,08 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 46,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der eToro-Aktie. Am 06.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,74 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der eToro-Aktie liegt somit 30,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte eToro 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. eToro liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,65 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei eToro noch ein Gewinn pro Aktie von 0,38 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat eToro mit einem Umsatz von insgesamt 239.52 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 176.12 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 36,00 Prozent gesteigert.

Am 16.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von eToro veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass eToro ein EPS in Höhe von 2,54 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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