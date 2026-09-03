eToro Aktie News: eToro präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

Das Papier von eToro legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,9 Prozent auf 32,77 USD. Die eToro-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 33,11 USD aus. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 32,55 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 63'845 eToro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.09.2025 bei 47,62 USD. 45,32 Prozent Plus fehlen der eToro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 24,74 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der eToro-Aktie 24,50 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten eToro-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte eToro am 11.08.2026 vor. Das EPS lag bei 0,65 USD. Im letzten Jahr hatte eToro einen Gewinn von 0,38 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 36,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 176.12 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 239.52 Mio. USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte eToro am 16.11.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass eToro ein EPS in Höhe von 2,54 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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