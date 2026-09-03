eToro Aktie 143548557 / VGG320891077
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
03.09.2026 16:29:00
eToro Aktie News: eToro präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester
Die Aktie von eToro zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das eToro-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,9 Prozent auf 32,77 USD.
Das Papier von eToro legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,9 Prozent auf 32,77 USD. Die eToro-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 33,11 USD aus. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 32,55 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 63'845 eToro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.09.2025 bei 47,62 USD. 45,32 Prozent Plus fehlen der eToro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 24,74 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der eToro-Aktie 24,50 Prozent sinken.
Zuletzt erhielten eToro-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte eToro am 11.08.2026 vor. Das EPS lag bei 0,65 USD. Im letzten Jahr hatte eToro einen Gewinn von 0,38 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 36,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 176.12 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 239.52 Mio. USD ausgewiesen.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte eToro am 16.11.2026 präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass eToro ein EPS in Höhe von 2,54 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur eToro-Aktie
Figma-Aktie startet fulminant an der Börse - Hoffnung auf neue IPO-Welle mit diesen Tech-Firmen
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu eToro
|
16:29
|eToro Aktie News: eToro präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Ausblick: eToro öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
27.07.26
|Erste Schätzungen: eToro präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
15.06.26
|eToro exploring acquisitions amid push into traditional banking services (Financial Times)
|
15.06.26
|eToro exploring acquisitions amid push into traditional banking services (Financial Times)
|
11.05.26
|Ausblick: eToro stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
27.04.26
|Erste Schätzungen: eToro veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu eToro
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht fester aus dem Handel -- DAX schliesst über 26'000er-Marke -- Wall Street stärker -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt zeigte sich am Donnerstag mit positiver Tendenz. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. An der Wall Street wurden Zuschläge verbucht. An den Märkten in Asien ging es in unterschiedliche Richtungen.