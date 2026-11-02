eToro Aktie News: eToro präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von eToro zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,5 Prozent auf 22,84 USD. Im Tageshoch stieg die eToro-Aktie bis auf 22,87 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,74 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 58'077 eToro-Aktien umgesetzt.

Am 05.12.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,20 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der eToro-Aktie ist somit 93,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 30.10.2026 auf bis zu 22,05 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 3,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

eToro-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. eToro liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,65 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte eToro 0,38 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat eToro mit einem Umsatz von insgesamt 239.52 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 176.12 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 36,00 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2026 erfolgen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte eToro möglicherweise am 16.11.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass eToro ein EPS in Höhe von 2,26 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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