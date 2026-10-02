eToro Aktie 143548557 / VGG320891077
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02.10.2026 16:29:00
eToro Aktie News: eToro gewinnt am Nachmittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von eToro. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 25,84 USD zu.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 25,84 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die eToro-Aktie bisher bei 26,21 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 26,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten eToro-Aktien beläuft sich auf 64'583 Stück.
Am 05.12.2025 erreichte der Anteilsschein mit 44,20 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die eToro-Aktie mit einem Kursplus von 71,05 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.02.2026 bei 24,74 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die eToro-Aktie derzeit noch 4,26 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an eToro-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. eToro liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,65 USD gegenüber 0,38 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 239.52 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 176.12 Mio. USD umgesetzt worden waren.
Voraussichtlich am 16.11.2026 dürfte eToro Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass eToro ein EPS in Höhe von 2,50 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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