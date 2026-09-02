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02.09.2026 16:29:00

eToro Aktie News: eToro fällt am Nachmittag

eToro Aktie News: eToro fällt am Nachmittag

Die Aktie von eToro gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von eToro nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 31,75 USD.

eToro
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Die eToro-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 31,75 USD nach. Die eToro-Aktie sank bis auf 31,28 USD. Bei 31,69 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 24'553 eToro-Aktien gehandelt.

Bei 47,62 USD markierte der Titel am 04.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der eToro-Aktie ist somit 49,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 24,74 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 22,08 Prozent könnte die eToro-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für eToro-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 11.08.2026 legte eToro die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,65 USD gegenüber 0,38 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 36,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 239.52 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 176.12 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte eToro am 16.11.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je eToro-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,54 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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