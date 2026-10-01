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01.10.2026 16:29:00

eToro Aktie News: eToro tendiert am Nachmittag schwächer

eToro Aktie News: eToro tendiert am Nachmittag schwächer

Die Aktie von eToro gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die eToro-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 25,66 USD ab.

eToro
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Die eToro-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 25,66 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der eToro-Aktie ging bis auf 25,44 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,44 USD. Von der eToro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 42'974 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 44,20 USD erreichte der Titel am 05.12.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 72,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.02.2026 bei 24,74 USD. Mit einem Kursverlust von 3,59 Prozent würde die eToro-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an eToro-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte eToro am 11.08.2026. In Sachen EPS wurden 0,65 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte eToro 0,38 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat eToro in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 239.52 Mio. USD im Vergleich zu 176.12 Mio. USD im Vorjahresquartal.

eToro wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 16.11.2026 vorlegen.

Experten taxieren den eToro-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,50 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

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Short 14’532.41 13.69 SGBK2U
Short 15’068.89 8.92 SKUBAU
SMI-Kurs: 13’622.85 01.10.2026 17:30:31
Long 13’092.02 19.76 S4BF7U
Long 12’785.69 13.76 SI6BUU
Long 12’239.76 8.95 SMABBU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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