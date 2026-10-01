eToro Aktie News: eToro tendiert am Nachmittag schwächer

Die eToro-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 25,66 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der eToro-Aktie ging bis auf 25,44 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,44 USD. Von der eToro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 42'974 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 44,20 USD erreichte der Titel am 05.12.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 72,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.02.2026 bei 24,74 USD. Mit einem Kursverlust von 3,59 Prozent würde die eToro-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an eToro-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte eToro am 11.08.2026. In Sachen EPS wurden 0,65 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte eToro 0,38 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat eToro in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 239.52 Mio. USD im Vergleich zu 176.12 Mio. USD im Vorjahresquartal.

eToro wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 16.11.2026 vorlegen.

Experten taxieren den eToro-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,50 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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