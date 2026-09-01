eToro Aktie 143548557 / VGG320891077
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01.09.2026 16:29:00
eToro Aktie News: eToro präsentiert sich am Nachmittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von eToro. Die eToro-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 32,28 USD.
Um 16:28 Uhr stieg die eToro-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 32,28 USD. Im Tageshoch stieg die eToro-Aktie bis auf 32,39 USD. Bei 31,56 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 36'193 eToro-Aktien.
Am 04.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,62 USD. 47,52 Prozent Plus fehlen der eToro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.02.2026 (24,74 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,36 Prozent.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte eToro am 11.08.2026. Es stand ein EPS von 0,65 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei eToro noch ein Gewinn pro Aktie von 0,38 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 36,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 176.12 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 239.52 Mio. USD ausgewiesen.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.11.2026 veröffentlicht.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,54 USD je Aktie in den eToro-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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