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18.09.2026 06:37:00
Etman International AS legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Etman International AS hat am 16.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.27 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.140 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 123.5 Millionen NOK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0.72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 124.4 Millionen NOK umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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