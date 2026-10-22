Etihad Etisalat Company (Mobily) Bearer zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Etihad Etisalat Company (Mobily) Bearer hat am 20.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1.20 SAR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1.19 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Etihad Etisalat Company (Mobily) Bearer 5.07 Milliarden SAR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4.51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.85 Milliarden SAR erwirtschaftet worden.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1.18 SAR gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 5.15 Milliarden SAR geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.ch