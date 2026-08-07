Etihad Atheeb Telecommunication Company Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Etihad Atheeb Telecommunication Company Registered äusserte sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2.00 SAR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1.81 SAR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 545.0 Millionen SAR vermeldet – das entspricht einem Plus von 25.18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 435.4 Millionen SAR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch