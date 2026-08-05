Ethos Technologies A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ethos Technologies A hat sich am 03.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.30 USD, nach 0.290 USD im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Ethos Technologies A 189.6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 113.35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 88.9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch