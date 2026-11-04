Ethos Technologies A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Ethos Technologies A veröffentlichte am 02.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0.07 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.250 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Ethos Technologies A 235.2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 150.79 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 93.8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch