Ethos stellt sich gegen Wahl von Sentis-Vertreter in Meyer Burger-Verwaltungsrat

Die Genfer Anlagestiftung Ethos stellt sich gegen die Wahl eines Vertreters des Grossaktionärs Sentis Capital in den Verwaltungsrat von Meyer Burger (MB).

Damit stützt Ethos die Position des MB-Verwaltungsrats, der sich ebenfalls gegen die Zuwahl von Sentis-Co-Geschäftsführer Mark Kerekes ausgesprochen hat. Sentis ist die Beteiligungsgesellschaft des russischen Investors Pyotr Kondrashev.

Sentis bilde zusammen mit weiteren Aktionären eine Gruppe, die insgesamt 11 Prozent des Kapitals an Meyer Burger besitze, schrieb Ethos am Dienstagabend in einem Communiqué. Zwischen dieser Aktionärsgruppe und dem Verwaltungsrat des angeschlagenen Thuner Solarindustriezulieferers bestünden weiterhin wichtige Meinungsverschiedenheiten.

Meyer-Burger-Chef Hans Brändle hatte Ende September angekündigt, dass er zurücktreten werde, falls Kerekes in den Verwaltungsrat gewählt werde. Die Strategie von Meyer Burger sei aber eng mit Brändle verknüpft, hatte Meyer Burger-Verwaltungsratspräsident Remo Lütolf an der Generalversammlung im vergangenen Mai erklärt.

"In dieser für die Sanierung des Unternehmens entscheidenden Phase ist Ethos der Ansicht, dass dem kürzlich neu gebildeten Team die notwendige Zeit und die Mittel zu konstruktiver Arbeit zur Verfügung gestellt werden sollten. Ethos empfiehlt daher, gegen den Antrag der Aktionärsgruppe auf Zuwahl ihres Vertreters Mark Kerekes in den Verwaltungsrat zu stimmen", schrieb die Anlagestiftung in der Begründung.

