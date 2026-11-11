Ethan Allen Interiors präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ethan Allen Interiors hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.410 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 11.82 Prozent auf 129.6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Ethan Allen Interiors 147.0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch