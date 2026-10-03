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03.10.2026 13:06:37
ETH-Weltraumforscher Thomas Zurbuchen wechselt zu Blue Origin
Zürich (awp) - Der Schweizer Weltraumforscher Thomas Zurbuchen verlässt die ETH Zürich und wechselt zum US-Raumfahrtunternehmen Blue Origin. Seine Stelle sei auf drei Jahre befristet gewesen und er habe immer gesagt, dass er danach neue Optionen prüfen werde, erklärt Zurbuchen in einer ETH-Mitteilung.
Bei Blue Origin wird Zurbuchen das "Advanced Concepts"-Team in den USA leiten. Dieses entwickelt "neue Konzepte und Systeme, um eine nachhaltige Zukunft des Lebens und Arbeitens im Weltraum" voranzutreiben. Das Unternehmen Blue Origin des Amazon-Gründers Jeff Bezos sei eine der Organisationen, welche heute die zukunftsträchtigsten Space-Technologien entwickeln, erklärte Zurbuchen in dem am Freitag publizierten ETH-Beitrag.
An der ETH Zürich habe er gemeinsam mit seinem Team ein dauerhaftes Fundament für die Weltraumausbildung und -forschung geschaffen, sagte Zurbuchen mit Verweis auf die in den letzten drei Jahren gestarteten Projekte. "ETH Zurich Space ist in besten Händen."
Zurbuchen hatte 2023 als Professor für Weltraumwissenschaft und -technologie die Leitung von ETH Zürich Space übernommen. Davor war er von 2016 bis 2022 Wissenschaftsdirektor der US-Weltraumbehörde NASA. Zurbuchen ist auch Verwaltungsrat des Lift- und Rolltreppenbauers Schindler.
tp/
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