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03.10.2026 13:06:37

ETH-Weltraumforscher Thomas Zurbuchen wechselt zu Blue Origin

Zürich (awp) - Der Schweizer Weltraumforscher Thomas Zurbuchen verlässt die ETH Zürich und wechselt zum US-Raumfahrtunternehmen Blue Origin. Seine Stelle sei auf drei Jahre befristet gewesen und er habe immer gesagt, dass er danach neue Optionen prüfen werde, erklärt Zurbuchen in einer ETH-Mitteilung.

Bei Blue Origin wird Zurbuchen das "Advanced Concepts"-Team in den USA leiten. Dieses entwickelt "neue Konzepte und Systeme, um eine nachhaltige Zukunft des Lebens und Arbeitens im Weltraum" voranzutreiben. Das Unternehmen Blue Origin des Amazon-Gründers Jeff Bezos sei eine der Organisationen, welche heute die zukunftsträchtigsten Space-Technologien entwickeln, erklärte Zurbuchen in dem am Freitag publizierten ETH-Beitrag.

An der ETH Zürich habe er gemeinsam mit seinem Team ein dauerhaftes Fundament für die Weltraumausbildung und -forschung geschaffen, sagte Zurbuchen mit Verweis auf die in den letzten drei Jahren gestarteten Projekte. "ETH Zurich Space ist in besten Händen."

Zurbuchen hatte 2023 als Professor für Weltraumwissenschaft und -technologie die Leitung von ETH Zürich Space übernommen. Davor war er von 2016 bis 2022 Wissenschaftsdirektor der US-Weltraumbehörde NASA. Zurbuchen ist auch Verwaltungsrat des Lift- und Rolltreppenbauers Schindler.

tp/

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Short 14’530.98 13.76 S2BHCU
Short 15’067.41 8.90 SKUBAU
SMI-Kurs: 13’660.92 02.10.2026 17:30:36
Long 13’110.84 19.32 S5BOUU
Long 12’819.48 13.69 SGHBWU
Long 12’272.53 8.87 SXDBPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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