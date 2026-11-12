ETERNIT stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

ETERNIT hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0.24 BRL beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.320 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 322.6 Millionen BRL vermeldet – das entspricht einem Plus von 1.02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 319.3 Millionen BRL in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch