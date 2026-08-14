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14.08.2026 06:37:00
ETERNIT: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
ETERNIT veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.22 BRL präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.500 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ETERNIT in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4.78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 293.6 Millionen BRL im Vergleich zu 280.2 Millionen BRL im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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