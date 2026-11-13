Eternal Chemical stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Eternal Chemical lud am 12.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.45 TWD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.490 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 12.60 Milliarden TWD gegenüber 10.10 Milliarden TWD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch