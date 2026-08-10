Eternal Chemical mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Eternal Chemical hat am 07.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.72 TWD, nach 0.300 TWD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14.62 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.93 Milliarden TWD, während im Vorjahreszeitraum 10.40 Milliarden TWD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch