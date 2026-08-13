Ester Industries hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Ester Industries hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.84 INR. Im Vorjahresviertel waren -0.740 INR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 27.78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.32 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 3.38 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch