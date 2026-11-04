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04.11.2026 08:23:33
Estée Lauder Targets Mid-Single-Digit Annual Organic Sales Growth Through FY30
(RTTNews) - The Estée Lauder Companies Inc. (EL), a global beauty products maker, Wednesday unveiled its fiscal 2030 financial ambitions, targeting sustainable mid-single-digit annual organic sales growth and double-digit adjusted earnings per share growth.
The company aims to achieve an adjusted operating margin of 16.5% to 18.5% by fiscal 2030.
Estée Lauder said the growth ambitions will be supported by its Beauty Reimagined strategy, focusing on expanding consumer reach, driving innovation to strengthen customer retention and increasing consumer-facing investments.
The company also plans to improve operational efficiency, reduce non-consumer-facing costs and strengthen gross margins under its Profit Recovery and Growth Plan, while leveraging technology and automation to simplify operations and accelerate decision-making.
On the NYSE, Estée Lauder shares closed up 0.59% at $105.39 on Tuesday.
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Estée Lauder Companies Inc. (ELC) (Estee Lauder)
Analysen zu Estée Lauder Companies Inc. (ELC) (Estee Lauder)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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