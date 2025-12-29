Establishment Labs Holdings Aktie 42430325 / VGG312491084
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
29.12.2025 14:54:13
Establishment Labs Seeks FDA Approval For Motiva Implants In Breast Reconstruction
(RTTNews) - Establishment Labs Holdings Inc. (ESTA) on Monday said it has submitted Motiva implants to the U.S. Food and Drug Administration for approval in primary and revision breast reconstruction.
The submission is supported by data from the Motiva U.S. IDE Study, which included 274 post-mastectomy reconstruction patients, comprising 220 primary and 54 revision cases. The company said Motiva SmoothSilk Round and Ergonomix implants represent state-of-the-art innovation in plastic surgery.
Motiva implants were previously approved by the FDA for breast augmentation in September 2024. Since that approval, more than 60,000 Motiva implants have been sold in the United States, the company said.
In addition, the Motiva Flora tissue expander was cleared for use in the U.S. in 2023 and is currently used at more than 200 cancer centers for breast reconstruction following breast cancer.
Establishment Labs closed Friday's trading at $76.45, up 1.06%.
Nachrichten zu Establishment Labs Holdings Inc Registered Shs
|
04.11.25
|Ausblick: Establishment Labs vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Establishment Labs gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Establishment Labs Holdings Inc Registered Shs
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerRuhiger Handel nach der Weihnachtspause: SMI und DAX wenig bewegt -- Wall Street etwas tiefer erwartet -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart kaum verändert. Auch der deutsche Leitindex bewegt sich nur marginal. Die US-Börsen dürften im Minus starten. Asiens Börsen präsentierten sich am Montag uneinheitlich.