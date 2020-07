EssilorLuxottica verzichtet nach Verlust auf Ausblick für 2020 - Aktie in Rot

Der Brillenhersteller EssilorLuxottica ist im ersten Halbjahr in die Verlustzone gerutscht.

Ende Juni habe es zwar erste Erholungsanzeichen in allen Märkten gegeben, wenn auch mit unterschiedlichem Tempo. Das dritte Quartal bezeichnete EssilorLuxottica aber als weitere "Übergangsperiode". Einen Ausblick für das laufende Jahr traut sich das italienisch-französische Unternehmen nach wie vor nicht zu.

Der Konzern verbuchte im ersten Halbjahr einen Verlust von 412 Millionen Euro verglichen mit einem Gewinn von 671 Millionen im Vorjahreszeitraum. Auf bereinigter Basis stand unter dem Strich ein kleiner Gewinn von 7 Millionen Euro.

Der Umsatz sank um 29 Prozent auf 6,23 Milliarden Euro, was vor allem der Ladenschliessungen infolge der Corona-Pandemie geschuldet war.

Die Anteilsscheine von EssilorLuxottica kosten am Freitagmorgen an der Euronext Paris mit 114,50 Euro 1,20 Prozent weniger als am Vorabend.

DJG/DJN/mgo/jhe

MAILAND (Dow Jones)