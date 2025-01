Essilorluxottica kauft KI-Startup Pulse Audition

Von Mauro Orru

DOW JONES--Der Brillenkonzern Essilorluxottica hat das Startup-Unternehmen Pulse Audition übernommen. Die Franzosen bieten eine KI-Technologie an, die Sprachverbesserungsfunktionen in die Brillen von Essilorluxottica einbinden soll. Wie Essilorluxottica am Donnerstag mitteilte, bietet Pulse Audition konkret eine Geräuschunterdrückung und Sprachverbesserung durch Algorithmen, die Menschen mit Hörminderung helfen, Sprache besser zu verstehen. Essilorluxottica nannte keine finanziellen Details, erklärte aber weiter, mit der Übernahme in den Markt der Hörakustik vorzustossen.

January 02, 2025