EssilorLuxottica-Aktie im Aufwind: EssilorLuxottica mit Gewinnsteigerung im ersten Halbjahr - Facebook-Mutter Meta plant Einstieg

In den ersten sechs Monaten des Jahres erzielte der französisch-italienische Brillenkonzern einen bereinigten operativen Gewinn von 2,43 Milliarden Euro nach 2,35 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Die operative Marge erhöhte sich um 50 Basispunkte auf 18,8 Prozent. Unter dem Strich stand ein Nettogewinn von 1,365 Milliarden Euro nach 1,361 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz stieg von 12,85 Milliarden auf 13,29 Milliarden Euro.

Der Hersteller von Ray-Ban -Sonnenbrillen steigert seinen Umsatz in fast allen Regionen im hohen einstelligen Prozentbereich, mit Ausnahme eines langsameren Wachstums in Nordamerika. Wachstumstreiber war erneut die Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA).

EssilorLuxottica nannte kein konkretes Ziel für 2024, aber bestätigte seine langfristige Guidance. Der Konzern hatte sich vorgenommen, von 2022 bis 2026 den Umsatz jedes Jahr wechselkursbereinigt im mittleren einstelligen Prozentbereich zu steigern. Die bereinigte operative Marge soll zum Ende des Zeitraums bei 19 bis 20 Prozent liegen.

Meta will bei weltgrösster Brillen-Firma EssilorLuxottica einsteigen

Der Facebook-Konzern Meta will beim weltgrössten Brillen-Anbieter EssilorLuxottica einsteigen. Der Chef des französisch-italienischen Branchenriesen, Francesco Milleri, machte das Interesse ohne weitere Details öffentlich. Die Firma fühle sich geehrt - aber Meta müsste sich die Aktien dafür nach aktuellem Stand an der Börse zusammenkaufen, sagte Milleri. Vom Facebook-Konzern gab es zunächst keine Reaktion darauf. Seit einigen Wochen wurde spekuliert, Meta wolle einen Anteil von bis zu fünf Prozent an EssilorLuxottica mit Marken wie Ray-Ban und Oakley erwerben.

Die beiden Unternehmen haben bereits eine zukunftsträchtige Kooperation. Zusammen entwickelten sie ein Brillengestell mit Kamera und Lautsprechern, das für Meta ein wichtiger Baustein der KI-Zukunft ist. Dank solcher Brillen könne die Software mit Künstlicher Intelligenz sehen, was der Menschen gerade sieht - und besser auf die Situation eingehen, betont Facebook-Gründer und Meta-Chef Mark Zuckerberg. Zudem kann ein KI-Chatbot darüber mit den Nutzern kommunizieren, wenn sie gerade kein Display vor Augen haben.

Milleri bestätigte auch, dass Google ebenfalls Interesse an einer Zusammenarbeit mit EssilorLuxottica gezeigt habe. Man fühle sich aber in der Partnerschaft mit Meta sehr wohl, sagte er.

An der EURONEXT in Paris gewinnt die EssilorLuxottica-Aktie am Freitag zeitweise 5,63 Prozent auf 203,70 Euro.

PARIS/MENLO PARK (Dow Jones/awp international)