Essex Property Trust: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Essex Property Trust hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 1.25 USD gegenüber 4.00 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Essex Property Trust im vergangenen Quartal 479.6 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5.54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Essex Property Trust 454.5 Millionen USD umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 10.40 USD. Im Vorjahr waren 11.54 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6.36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.89 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 1.77 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch