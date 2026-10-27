|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
27.10.2026 23:16:21
Essex Property Trust Q3 Net Income Declines
(RTTNews) - Essex Property Trust (ESS) on Tuesday, reported lower net income available to common stockholders for the third quarter of 2026 compared with the same period a year earlier.
Net income available to common stockholders declined to $98.069 million from $164.621 million in the third quarter of 2025. FFO attributable to common stockholders and unitholders decreased to $264.693 million from $268.673 million, while FFO per share fell to $3.98 from $4.03. Core FFO increased to $266.201 million from $264.506 million, with Core FFO per share rising to $4.00 from $3.97.
For the first nine months, net income available to common stockholders declined to $266.717 million from $589.093 million. Core FFO per share increased to $12.15 from $11.96.
Essex revised its 2026 guidance and now expects net income of $5.62 to $5.74 per share and Core FFO of $16.10 to $16.22 per share. Fourth-quarter Core FFO is expected at $3.95 to $4.07 per share. The company also expects full-year same-property revenue growth of 2.8 percent to 3.0 percent and net operating income growth of 2.8 percent to 3.2 percent.
ESS is currently trading after hours at $274.85 up $0.77 or 0.28 percent on the New York Stock Exchange.
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Essex Property Trust
Analysen zu Essex Property Trust
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: SMI schliesst höher -- DAX schlussendlich in Grün -- Wall Street beendet Handel uneins -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt konnte Gewinne verzeichnen, während der deutsche Leitindex zulegte. Der US-Leitindex bewegte sich kaum. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.