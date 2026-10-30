Essex Property Trust legte Quartalsergebnis vor

Essex Property Trust äusserte sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1.52 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2.56 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4.10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 473.3 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 492.7 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch