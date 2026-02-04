Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’508 1.0%  SPI 18’619 1.0%  Dow 49’501 0.5%  DAX 24’603 -0.7%  Euro 0.9175 0.1%  EStoxx50 5’970 -0.4%  Gold 4’964 0.4%  Bitcoin 56’497 -3.7%  Dollar 0.7771 0.2%  Öl 68.7 1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Sika41879292Novo Nordisk129508879Roche1203204ams-OSRAM137918297UBS24476758Swatch1225515ABB1222171Sandoz124359842
Top News
Tesla treibt Dojo 3 voran: Neue Rolle im Konzern
Ausblick: Shell verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: BBVA präsentiert Quartalsergebnisse
Ausblick: Sony zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: Siemens Healthineers präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Suche...
eToro entdecken

Essex Property Trust Aktie 224846 / US2971781057

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.02.2026 00:57:18

Essex Property Trust, Inc. Q4 Profit Drops

Essex Property Trust
214.30 EUR 2.44%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Essex Property Trust, Inc. (ESS) released earnings for fourth quarter that Dropped, from the same period last year

The company's earnings came in at $80.57 million, or $1.25 per share. This compares with $257.45 million, or $4.00 per share, last year.

Essex Property Trust, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $80.57 Mln. vs. $257.45 Mln. last year. -EPS: $1.25 vs. $4.00 last year.