Essential Utilities: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Essential Utilities hat am 03.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.36 USD gegenüber 0.330 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 508.3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6.56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 477.0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch