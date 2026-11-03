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04.11.2026 00:27:30
Essential Utilities Q3 Profit Rises 13%
(RTTNews) - Essential Utilities Inc. (WTRG), a provider of regulated water, wastewater and natural gas services, on Tuesday reported a 13% increase in third-quarter profit, largely driven by higher revenues and improved operating performance across its businesses.
Net income increased to $103.8 million, or $0.36 per share, from $92.1 million, or $0.33 per share, in the year-ago quarter. Adjusted earnings per share, which excludes merger-related expenses, were $0.38.
Revenue rose 6.6% to $508.3 million from $477.0 million, primarily reflecting regulatory recoveries and higher purchased gas costs.
The regulated water segment generated revenue of $380.6 million, up 4.5% year over year, while natural gas revenue advanced to $122.6 million from $108.5 million, driven by higher rates, surcharges, purchased gas costs and customer usage.
The company declared a quarterly dividend of $0.3606 per share, payable December 1 to shareholders of record November 10.
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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