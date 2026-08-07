Essential Utilities: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Essential Utilities hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.37 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Essential Utilities ein EPS von 0.380 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 530.9 Millionen USD – ein Plus von 3.10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Essential Utilities 514.9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch