Essential Properties Realty Trust: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Essential Properties Realty Trust hat am 21.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.27 USD, nach 0.330 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 170.9 Millionen USD – ein Plus von 16.38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Essential Properties Realty Trust 146.9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch