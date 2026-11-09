Essent Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Essent Group präsentierte in der am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.82 USD. Im Vorjahresviertel hatte Essent Group 1.67 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 367.7 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 20.21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 305.9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch