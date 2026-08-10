Essent Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Essent Group hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 2.08 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Essent Group 1.93 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 362.7 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 312.7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch