Essel Propack stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Essel Propack äusserte sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 3.08 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Essel Propack noch ein Gewinn pro Aktie von 3.13 INR in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 25.27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 13.88 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 11.08 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch