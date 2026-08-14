Essar Shipping stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Essar Shipping hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 11.13 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Essar Shipping noch ein Gewinn pro Aktie von 1.32 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 97.63 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0.4 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16.9 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch