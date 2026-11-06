Essar Shipping präsentierte Quartalsergebnisse

Essar Shipping hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Essar Shipping hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1.43 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.760 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 0.4 Millionen INR gegenüber 0.1 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch