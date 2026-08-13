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13.08.2026 06:37:00
ESS Tech: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
ESS Tech lud am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.46 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.900 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ESS Tech in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 97.03 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0.1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 2.4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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