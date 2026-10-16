ESR KENDALL SQUARE REIT Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

ESR KENDALL SQUARE REIT Registered gab am 15.10.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 10.00 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -29.000 KRW erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat ESR KENDALL SQUARE REIT Registered mit einem Umsatz von insgesamt 33.43 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29.12 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 14.81 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch