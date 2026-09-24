Espey Manufacturing Electronics veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Espey Manufacturing Electronics äusserte sich am 23.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 1.15 USD. Im letzten Jahr hatte Espey Manufacturing Electronics einen Gewinn von 1.05 USD je Aktie eingefahren.

Espey Manufacturing Electronics hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13.5 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 40.31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9.6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 3.89 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 3.02 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 46.12 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 4.94 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 43.95 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch